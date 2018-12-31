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Ввозить товары из-за границы беспошлинно не более чем на 500 евро
01.01.2019 18:08 — Новости Общества | БДГ
Новые правила ввоза товаров в ЕАЭС из-за границы начали действовать 1 января 2019 года.
В соответствии с ними, белорусам ограничили беспошлинный ввоз до 23 кг на сумму 500 евро. Ранее эти показатели равнялись 50 кг и 1500 евро соответственно.
В Таможенном кодексе ЕАЭС указано, что государства-участницы союза имеют право только ужесточать нормы беспошлинного ввоза, но не послаблять их.
По словам главы госкомитета Беларуси Юрия Сенько, данные ограничения не коснутся обычных туристов. Сенько отметил, что граждане Беларуси, как и жители приграничных районов, ввозят товары для личного пользования, не превышая лимитов по весу и стоимости.
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Новые правила ввоза товаров в ЕАЭС из-за границы начали действовать 1 января 2019 года.
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