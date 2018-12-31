ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 января по юго-востоку Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности из-за ветра

01.01.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

2 января в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. По юго-востоку сохранится оранжевый уровень опасности и-за сильного порывистого ветра. Местами ожидается туман и гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

В среду, 2 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, с порывами до 14 м/с, ночью местами до 15−18 м/с.

На большей части Минской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, Витебской и Брестской областей c вероятностью в 70−80% ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также слабые туман и гололед, а также гололедица. Температура воздуха будет в пределах от -3 до +3°C.

В Минске ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем — мокрый снег. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Минске в течение суток будет в пределах от 0 до +2°C.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 января в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. Местами ожидается туман и гололед, на дорогах гололедица.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ввозить товары из-за границы беспошлинно не более чем на 500 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика