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В России будут судить подпольного «банкира"-белоруса

01.01.2019 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В России будут судить 33-летнего белоруса, который заработал около 141 тысячи долларов на банковских операциях без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

33-летний гражданин Беларуси обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2014-го по апрель 2016 года арендовал две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве, используя их как офисные помещения. Он приобрел компьютеры для расчетов по системе «клиент-банк», мобильные телефоны, другую оргтехнику и осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии.

«За вознаграждение по поручению физических и юридических лиц он оказывал услуги по осуществлению переводов денежных средств на банковские счета, по инкассации денежных средств и ведению банковских счетов», — говорится в сообщении российского ведомства. Также отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы.

Доход белоруса и его подельников составил более 9,8 млн российских рублей (около 141 тысячи долларов. — Прим. TUT.BY).

Белорус заключен под стражу.

 
 
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Доход белоруса и его подельников составил более 9,8 млн российских рублей (около 141 тысячи долларов. - Прим. TUT.BY).
 
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