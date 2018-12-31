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В новогоднюю ночь в Витебске на свет появились двое малышей

01.01.2019 19:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Одним из первых во втором клиническом роддоме родился мальчик. Имя родители ему выбрали заранее — Ярослав. Его рост — 52 сантиметра, вес — 3 кг 370 г. Получился настоящий новогодний подарок, который родители ждали чуть позже.

— Ждала малыша 16 февраля, но он захотел появиться намного раньше — именно в новогоднюю ночь. Вот такой сюрприз подарила мужу, вот такого мальчика, — радуется мама первого малыша — Вероника Поддубская из Лиозно.

А второго ребенка в новогоднюю ночь родила витеблянка Наталья Русак.

— Природу не обмануть: независимо оттого, праздничный сегодня день или нет, женщины поступают к нам и выполняют возложенную на них функцию, — говорит Олег Гончаров, заведующий реанимационным отделением второго клинического роддома.

 
 
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Одного из малышей родители ждали в середине февраля, но он решил появиться на свет именно в новогоднюю ночь.
 
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