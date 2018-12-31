Как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году?





Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Зарплаты будут расти в 2019 году. Безусловно, это коснется и бюджетной сферы. Задача по зарплатам в этой сфере — не менее 80% по отношению к средней заработной плате по стране. Продолжится работа по повышению зарплаты учителям, врачам и другим низкооплачиваемым категориям работников. И конечно же, пенсии. Стоит задача, чтобы пенсия по возрасту составляла 40% по отношению к средней зарплате по стране. Чтобы достичь этого соотношения, пенсия по возрасту должна вырасти не менее чем на 14%», — сказала Ирина Костевич.

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения за 10 месяцев 2018 года — более 8%. «Зарплаты выросли в реальном выражении, уже скорректированном на инфляцию, на 15%. Мы три раза в 2018 году поднимали пенсии, и в результате по декабрю средняя пенсия по возрасту — Br394. Рост в номинале — на 20%, в реальном выражении — на 16%», — отметила министр. Кроме того, наблюдается сокращение уровня общей безработицы в стране.

«В 2019 году финиширует программа семейного капитала. Наша задача — модернизировать эту программу. Будем работать над совершенствованием самих пособий по уходу за детьми, по поддержке семей. Рассматриваем вопрос по усилению пенсионной гарантии для многодетных семей, — добавила Ирина Костевич. — Кроме того, наша задача — максимально автоматизировать процессы, чтобы человек как можно меньше обращался в службу по получению пособий и пенсий. Чтобы выстроить этот электронный формат без хождения в социальные службы, будем работать на перспективу в 2019 году».