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Погиб бизнесмен, который построил под Новогрудком дом-музей «в подарок людям»

01.01.2019 23:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиде «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком, погиб в новогоднюю ночь, сообщает издание «Наша Нiва».


Сергей Коваль. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как пишет «НН», Сергей Коваль праздновал Новый год один. В издании также выдвинули предположение, что бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством. Эта же информация распространяется и в соцсетях.

В октябре в усадьбе задержали друга Сергея Коваля — «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря. А в ноябре дом-музей для всех закрыли из-за жалоб.

В 2017 году Сергей Коваль построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно.

 
 
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Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиде «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком погиб в новогоднюю ночь. Новый год он встречал в...
 
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