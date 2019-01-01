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Погиб бизнесмен, который построил под Новогрудком дом-музей «в подарок людям»
01.01.2019 23:47 — Новости Общества | Tut.by
Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиде «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком, погиб в новогоднюю ночь, сообщает издание
Как пишет «НН», Сергей Коваль праздновал Новый год один. В издании также выдвинули предположение, что бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством. Эта же информация распространяется
В октябре в усадьбе
В 2017 году Сергей Коваль
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Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиде «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком погиб в новогоднюю ночь. Новый год он встречал в...
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