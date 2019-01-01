Погиб бизнесмен, который построил под Новогрудком дом-музей «в подарок людям»

Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиде «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком, погиб в новогоднюю ночь, сообщает издание «Наша Нiва» .



Сергей Коваль. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как пишет «НН», Сергей Коваль праздновал Новый год один. В издании также выдвинули предположение, что бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством. Эта же информация распространяется и в соцсетях .

В октябре в усадьбе задержали друга Сергея Коваля — «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря. А в ноябре дом-музей для всех закрыли из-за жалоб.

В 2017 году Сергей Коваль построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно.