Истории из жизни кореличчан: «Принес в комиссию документы — исключили из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике»

В последнюю неделю 2018 года троих жителей Кореличского района, находящихся в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг в полном размере. Об этом сообщил председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения Кореличского района Александр Шкадов.





Мать одного из жителей района предоставила в комиссию по координации работы по содействию занятости населения Кореличского района документы о том, что ее сын производит продукцию растениеводства для собственного потребления.

— Женщина принесла в комиссию свидетельство о государственной регистрации приусадебного участка для производства продукции, копию свидетельства о рождении, и члены комиссии приняли решение исключить ее сына из базы не занятых в экономике, — сказал Александр Шкадов.

Еще один кореличчанин трудится за границей. В комиссию поступила копия его трудового договора. В третьем случае гражданин устроился на работу в период формирования списка плательщиков ЖКУ в полном размере.

— Еще раз хочется напомнить о том, что документы, подтверждающие занятость, должны быть предоставлены в комиссию по координации работы по содействию занятости населения до 21 января 2019 года, — подчеркнул Александр Шкадов. — Если к 1 февраля – дате формирования итогового списка плательщиков ЖКУ – гражданин не подтвердит комиссии свою занятость либо не обратится с заявлением об освобождении от оплаты услуг ЖКХ в полном размере в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, то его включают в список. О том, что человек в полном объеме оплачивает ЖКУ, он узнает из жировки.

Заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Кореличского района проводятся каждую вторую и четвертую среду месяца в 15.00 в здании Кореличского райисполкома в кабинете №58. Жители Кореличского района могут обратиться в комиссию по телефонам 2-08-32 и 2-12-55 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также на адрес электронной почты korelichi@mail.grodno.by. Здесь им помогут узнать, находятся ли они в базе не занятых в экономике, а также окажут помощь в трудоустройстве, ответят на все интересующие вопросы.

Инна ЛЕЙКО