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Пенсии через банковские учреждения в 2019 году будут выплачиваться 10 числа

01.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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В редакцию газеты поступил вопрос от читателя: «В каких числах будут выплачиваться пенсии через банковские учреждения в 2019 году?»

Пенсии через банковские учреждения в 2019 году будут выплачиваться 10 числа

На вопрос отвечает начальник отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Валентина Мазур:

«В 2019 году гражданам, пенсии которым назначены органами Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь до 1 февраля 2015 г., выплачиваются 10 числа каждого месяца.

С 1 февраля 2015 г. введена дополнительная дата выплаты пенсий через банковские учреждения – 21 число. Указанная дата устанавливается в следующих случаях: первичное назначение пенсии; по заявлению пенсионера об изменении способа выплаты пенсии с почтового отделения на банк; изменение пенсионером места жительства в пределах разных городов или районов; перевод пенсий в другой банк.

График перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путем зачисления на счета получателей в 2019 году размещен в каждом отделении банка и их филиалах на информационном стенде и сайте управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского районного исполнительного комитета».

 
 
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