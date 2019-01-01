Пенсии через банковские учреждения в 2019 году будут выплачиваться 10 числа

В редакцию газеты поступил вопрос от читателя: «В каких числах будут выплачиваться пенсии через банковские учреждения в 2019 году?»





На вопрос отвечает начальник отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Валентина Мазур:

«В 2019 году гражданам, пенсии которым назначены органами Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь до 1 февраля 2015 г., выплачиваются 10 числа каждого месяца.

С 1 февраля 2015 г. введена дополнительная дата выплаты пенсий через банковские учреждения – 21 число. Указанная дата устанавливается в следующих случаях: первичное назначение пенсии; по заявлению пенсионера об изменении способа выплаты пенсии с почтового отделения на банк; изменение пенсионером места жительства в пределах разных городов или районов; перевод пенсий в другой банк.