На полигоне под Осиповичами в течение 5 месяцев будут стрелять артиллеристы. Будьте осторожны!

На полигоне «Осиповичский» с 3 января по 30 мая будут проходить боевые стрельбы артиллерийских подразделений Вооруженных сил Беларуси, сообщил начальник полигона войсковой части 12 147 Андрей Зацарынный. Несанкционированное проникновение на территорию полигона может оказаться смертельно опасным, предупреждает Могилевский облисполком.

Андрей Зацарынный объяснил, что после проведения мероприятий боевой подготовки здесь возможно нахождение неразорвавшихся элементов ракет и боеприпасов, взрывоопасных предметов.

Кроме того, за сбор снарядов и других взрывоопасных предметов предусмотрена уголовная ответственность.

— Не единичны факты, когда люди хранят такие находки дома или на дачных участках, сбывают, — отметил Зацарынный. — За незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность — от исправительных работ до 7 лет лишения свободы.