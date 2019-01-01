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167 миллионов рублей. В Пинске приняли проект бюджета города на 2019 год

02.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Проект бюджета города приняли на очередном заседании Пинского горисполкома, сообщает ТРК «Пинск».

На 2019 год доходы определены в размере 167 млн рублей. Расходы — на том же уровне. Основным источником пополнения городской казны остаются налоги.

В будущем году почти 74 млн рублей город потратит на здравоохранение, 54 с половиной — на образование, всего же на социальные выплаты предусмотрено 142 млн.

 
 
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Основным источником пополнения городской казны остаются налоги.
 
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