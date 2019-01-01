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Первая (короткая!) рабочая неделя 2019 года в Бресте будет снежной
02.01.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by
Морозы и снегопад придут в Брест в первую рабочую неделю 2019 года,
Среда станет единственным днем с плюсовой температурой — до +2°С. Обещают сплошную облачность и мокрый снег.
В четверг морозы усилятся. Во второй половине дня столбик термометра опустится до -4°С. Весь день будет облачно с метелью.
Пятница также будет облачной и снежной. Днем температура воздуха составит −2…−4°С.
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Среда станет единственным днем с плюсовой температурой - до +2°С.
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