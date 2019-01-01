Первая (короткая!) рабочая неделя 2019 года в Бресте будет снежной

Морозы и снегопад придут в Брест в первую рабочую неделю 2019 года, сообщает pogoda.by.

Среда станет единственным днем с плюсовой температурой — до +2°С. Обещают сплошную облачность и мокрый снег.

В четверг морозы усилятся. Во второй половине дня столбик термометра опустится до -4°С. Весь день будет облачно с метелью.

Пятница также будет облачной и снежной. Днем температура воздуха составит −2…−4°С.