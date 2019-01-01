Новый год, трагедия в Магнитогорске и чудо там же, 100 лет БССР и много добра - все за праздники

С новым годом, друзья! Мы надеемся, что 2018-й вы будете вспоминать с улыбкой. Мы — да. А 2019-й принесет вам много ярких впечатлений, приятных эмоций и сюрпризов. В 2019-м все будет лучше. И мы тоже — обещаем. Мы очень ценим и любим вас. Спасибо, что вы с нами. Ой, и не забудьте пройти наш тест и узнать в Год Свиньи, насколько вы сами — поросенок. Результат (гарантируем на 100 процентов!) вас удивит. Но, если что, не обижайтесь (если обидитесь — подарим очень крутую новую памятную «свинскую» монетку (но это неточно, может уже и не достаться))!
Новый год омрачили обрушение деревянного моста с людьми в Москве в парке Горького после боя курантов (слава Богу, без жертв!) и трагедия в Магнитогорске: там из-за взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 11 человек. А потом на улице рядом с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка: погибли еще три человека. Но и там, в этой страшной беде, не обошлось без новогоднего чуда: спустя полтора морозных дня (!) под завалами дома нашли живого 11-месячного мальчика! Вот здесь спасатель, который его достал, рассказывает, как это было и что спасло малыша. Мама Вани вместе со старшим ребенком спали на диване, Ванечка — в своей кроватке, все вместе в одной комнате. Когда все рухнуло, маму со старшим ребенком бросило в одну сторону, мальчика в кроватке — в другую. Когда они выкарабкались, то Ваню не нашли. Спасенного ребенка доставили в Москву спецбортом МЧС. У малыша крайне тяжелое состояние. Здоровья тебе, маленький Ванечка!
100 лет назад, 1 января 1919 года, была провозглашена Белорусская советская социалистическая республика. Почему это произошло в Смоленске, а не в Минске, насколько белорусские коммунисты были самостоятельны и почему юбилей отмечается 1 января, хотя все основные события произошли до или после этой даты? Мы сформулировали основные вопросы о событиях столетней давности и попытались ответить на них максимально просто. А еще вот здесь можно посмотреть, как отмечали юбилей провозглашения БССР до и после войны.
31 декабря в Украине началась кампания по выборам президента. Выборы в стране должны пройти 31 марта 2019 года. И знаете, кто будет баллотироваться? Владимир Зеленский! Да-да, тот самый шоумен, актер и продюсер! И не смейтесь — его рейтинг в стране очень высок. Ролик с заявлением шоумена на одном из каналов пустили за несколько минут до наступления нового года. В связи с этим новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко по телеканалу запустили уже после полуночи. Будем следить за предвыборной борьбой, конечно!
Так, что у нас в спорте? В последнем матче 2018 года минское «Динамо» порадовало болельщиков — в Ярославле обыграло местный «Локомотив». А мы тем временем поговорили с их новым легионером Джонатоном Блумом — калифорнийским хоккеистом, который чуть больше месяца назад перешел в минское «Динамо». До этого 29-летний защитник провел три года в России, насобирал впечатлений разных оттенков — и обо всем нам рассказал.
Уже, несмотря на праздники, начали играть наши теннисистки: вторая ракетка Беларуси Саша Саснович открыла новый год победным матчем на престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов, на другом турнире победила и Арина Соболенко, а вот Азаренко первый матч года проиграла. Что девчонок ждет в сезоне-2019 — рассказываем здесь, самые яркие победы белорусов в 2018-м вспоминаем здесь, лучшее спортивное видео TUT.BY ушедшего года смотрим здесь — ну, а мы будем болеть за белорусский спорт и в новом году, и впредь, правда, друзья?..
Вчера праздновали восемнадцатилетие первые белорусы XXI века! Поздравляем Сашу Муравскую и Мишу Чиникайло — детей, которые появились на свет 01.01.2001-го в 0.15. «Когда я родилась, к нам приезжало много журналистов, — вспоминает Саша. — Родители собирали все публикации. А когда в первом классе учительница попросила меня сделать портфолио, мама с папой достали эти вырезки. Я приклеивала их на альбомные листы и все о себе почитала». Классные ребята выросли!
А помните Никки Бидун — дочь белоруски Ольги Бидун и американца Майкла, — которая в декабре 2018-го победила в американском реалити-шоу Top Chef Junior и получила звание лучшего кулинара среди подростков? 12-летняя Никки учится в седьмом классе, живет в Нью-Йорке, в свободное от учебы время играет в футбол. Поговорили с ней о жизни и крутом достижении! Девочка по-русски говорит с акцентом и охотно переходит на родной английский, рассказывая о том, чем заполнены ее будни.
Кстати. Вы видели наши лучшие фото декабря? Да-да, все еще вспоминаем прошлый год, уж простите. Но столько всего крутого было: традиционные парады Дедов Морозов и Снегурочек, католическое Рождество, новогодние балы, первая ИТ-рота, забег Санта-Клаусов, Коляды, новые герои… Обязательно посмотрите — очень красивая подборка.
А теперь — айда наконец работать. Три дня трудимся, потом три отдыхаем (и это хоть как-то примиряет нас с сегодняшним рабочим днем) — не запутаетесь!
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