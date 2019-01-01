Как сказал, что Новый год — семейный праздник? В Великом Мохе возобновили давнюю традицию провожать старый и встречать Новый год в дружной соседской компании под 100-летней елью.
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Гулять, так гулять! В Великом Мохе Новый год встречают всем поселком
02.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Как сказал, что Новый год — семейный праздник? В Великом Мохе возобновили давнюю традицию провожать старый и встречать Новый год в дружной соседской компании под 100-летней елью.
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Как сказал, что Новый год - семейный праздник? В Великом Мохе возобновили давнюю традицию провожать старый и встречать Новый год в дружной соседской...
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