Много-много снега. Погода в Витебске в короткую рабочую неделю

Новый год в Витебске начался со снегопада — 1 января весь день мело. Снег будет идти и дальше каждый день, вплоть до Рождества, прогнозирует pogoda.by.

В среду, 2 января, днем около нуля, мокрый снег, к вечеру — метель.

В четверг, 3 января, ночью до −3 °C, днем — около 0 °C. Облачно, снег.

В пятницу, 4 января, днем термометр покажет до −6 °C. К вечеру мороз усилится до −9…−11 °C. Снег.