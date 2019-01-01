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Много-много снега. Погода в Витебске в короткую рабочую неделю

02.01.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый год в Витебске начался со снегопада — 1 января весь день мело. Снег будет идти и дальше каждый день, вплоть до Рождества, прогнозирует pogoda.by.

В среду, 2 января, днем около нуля, мокрый снег, к вечеру — метель.

В четверг, 3 января, ночью до −3 °C, днем — около 0 °C. Облачно, снег.

В пятницу, 4 января, днем термометр покажет до −6 °C. К вечеру мороз усилится до −9…−11 °C. Снег.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новый год в Витебске начался со снегопада - 1 января весь день мело. Снег будет идти и дальше каждый день, вплоть до Рождества.
 
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