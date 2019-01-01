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Гашение марки в честь 100-летия БССР состоялось в Минске

02.01.2019 10:24 — Новости Общества | БелТА  
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Гашение марки в честь 100-летия БССР состоялось в Минске
Александр Коваленя и Константин Шульган

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония специального гашения почтовой марки "100 лет БССР" состоялась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство связи и информатизации сегодня выпускает почтовую марку в обращение. Она печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т. Непогодина". Дизайн Елены Медведь. Тираж марки - 60 тыс.

В церемонии гашения марки приняли участие министр связи и информатизации Константин Шульган и академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя. "Образование БССР - важнейшее событие в жизни страны, которое должно оставаться в памяти. То, что 100-летие БССР запечатлено в виде почтовой марки, очень значимо и необходимо", - сказал Константин Шульган.

"100 лет - лишь мгновение в истории, но за это время белорусы успели достичь очень многого. Мы, наши отцы, деды и прадеды, сделали все, чтобы Беларусь процветала", - добавил Александр Коваленя.

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. В этот день было окончательно сформировано Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси и обнародован его манифест. В тексте манифеста Беларусь провозглашалась свободной независимой социалистической республикой, закреплялись основные положения ее общественного и политического строя. Вскоре Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси и Центральное бюро КП(б)Б переехали из Смоленска в Минск.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония специального гашения почтовой марки "100 лет БССР" состоялась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Министерство связи и...
 
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