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В новогоднюю ночь на уличные елки в Могилевской области пришло более 41 тысячи человек

02.01.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничные гуляния в новогоднюю ночь в Могилевской области посетили более 41 тысячи человек, сообщили в УВД Могоблисполкома. Происшествий не зарегистрировано.

Самые массовые гуляния прошли в Могилеве и Бобруйске. Всего в ночь на 1 января прошло 192 новогодних мероприятия. Везде дежурили милиционеры, был организован контрольно-пропускной режим с досмотром, изменялась схема движения автотранспорта.

Административных правонарушений, преступлений и других происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не было, подчеркнули в милиции региона.

 
Теги: Могилев
 
 
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