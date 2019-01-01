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В новогоднюю ночь на уличные елки в Могилевской области пришло более 41 тысячи человек
02.01.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Праздничные гуляния в новогоднюю ночь в Могилевской области посетили более 41 тысячи человек,
Самые массовые гуляния прошли в Могилеве и Бобруйске. Всего в ночь на 1 января прошло 192 новогодних мероприятия. Везде дежурили милиционеры, был организован контрольно-пропускной режим с досмотром, изменялась схема движения автотранспорта.
Административных правонарушений, преступлений и других происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не было, подчеркнули в милиции региона.
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Милиция сообщает, что все прошло спокойно - без происшествий.
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