50 оттенков снежного. Погода в Гомеле в первую рабочую (короткую!) неделю нового года

А вы знаете, сколько у снега оттенков? В ближайшие дни узнаете. В первую рабочую неделю нового года особенно непросто будет коммунальникам.

Итак, по данным pogoda.by, снег у небесной канцелярии запланирован на все ближайшие дни.

В среду, второго января, ожидается около нуля и мокрый снег.

В четверг — до -2 °С и метель.

В пятницу уже -4°С и снова снег.