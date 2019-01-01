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50 оттенков снежного. Погода в Гомеле в первую рабочую (короткую!) неделю нового года
02.01.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
А вы знаете, сколько у снега оттенков? В ближайшие дни узнаете. В первую рабочую неделю нового года особенно непросто будет коммунальникам.
Итак,
В среду, второго января, ожидается около нуля и мокрый снег.
В четверг — до -2 °С и метель.
В пятницу уже -4°С и снова снег.
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В первую рабочую неделю нового года особенно непросто будет коммунальникам.
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