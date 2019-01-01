Новогодние дискотеки на елках Брестской области собрали более 34 тысяч человек

Праздничные новогодние мероприятия в Брестской области прошли на 374 площадках. Их посетили 34 710 человек, сообщает УВД Брестского облисполкома.





Прошедшая новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, отмечают силовики. По сравнению с прошлым годом было меньше задержанных за совершение преступлений и административных правонарушений. Всего в течение дежурных суток зарегистрировано 8 краж и 2 хулиганства.

В специализированные изоляторы области было доставлено 15 граждан для вытрезвления, 4 человека привлечены к административной ответственности за мелкое хищение. Задержано 29 человек за распитие спиртных напитков в общественном месте и 8 человек — за мелкое хулиганство.

В новогоднюю ночь сотрудниками ГАИ было задержано 12 водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде.