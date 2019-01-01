Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3 января

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер, гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 3 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно. Временами будет идти снег, мокрый снег, ожидается слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 5 градусов.-0-

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