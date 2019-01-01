Сотрудник МЧС в первый день Нового года спас двух человек во время пожара в свободное от работы время

Сотрудник МЧС в первый день Нового года спас двух человек во время пожара в Ошмянах в свободное от работы время, сообщает МЧС Беларуси .



Игорь Лавыш. Фото: сайт МЧС Беларуси

1 января работник МЧС в Ошмянах Игорь Лавыш, проезжая мимо на своем автомобиле, увидел дым из окна одного из домов. Он сообщил о случившемся коллегам в МЧС, тем временем пробрался в задымленный дом и спас его жителей. Вывел двух человек на свежий воздух и оказал им первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализация им не понадобилась. Рассматриваемая версия случившегося — тление ветоши на печи.