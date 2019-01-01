Восемь детей родились в Могилеве 1 января: три девочки и пять мальчиков

Три девочки и пять мальчиков родились в Могилеве 1 января. Первым на свет появился мальчик в городской больнице скорой медицинской помощи.

Первый ребенок родился в Могилеве в 2019 году в 00.20, рассказали TUT.BY в горбольнице СМП. Здесь 1 января родились всего 6 детей — 4 мальчика и 2 девочки.

В двух родильных отделениях городской больницы № 1, которую называют Лавсановской, приняли 1 января мальчика — в 02.15 — и девочку — в 10.00.