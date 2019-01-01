|
Восемь детей родились в Могилеве 1 января: три девочки и пять мальчиков
02.01.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Три девочки и пять мальчиков родились в Могилеве 1 января. Первым на свет появился мальчик в городской больнице скорой медицинской помощи.
Первый ребенок родился в Могилеве в 2019 году в 00.20, рассказали TUT.BY в горбольнице СМП. Здесь 1 января родились всего 6 детей — 4 мальчика и 2 девочки.
В двух родильных отделениях городской больницы № 1, которую называют Лавсановской, приняли 1 января мальчика — в 02.15 — и девочку — в 10.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым в 00.20 родился мальчик в роддоме городской больницы скорой медицинской помощи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)