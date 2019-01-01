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В Гродненской области мужчины испытали лед на прочность: один «ушел» с машиной, второй погиб на рыбалке
02.01.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
31 декабря, в канун Нового года, один из жителей Гродненской области решил прокатиться по окрестностям деревни Демброво Щучинского района. К сожалению, он был сильно пьян — и в результате на совсем небольшом закруглении дороги не справился с управлением и нырнул вместе с автомобилем в карьер. В этой истории все закончилось относительно благополучно: водитель остался жив, машину достали со дна водоема,
Ну, а первой жертвой нового года в регионе стал житель Гродно. Происшествие случилось 2 января, около 7.40. Находясь на льду озера Локно у агрогородка Озеры Гродненского района без средств спасения, при рыбной ловле провалился под лед 51-летний мужчина. Самостоятельно выбраться он не смог.
Спасатели предупреждают: лед стал рыхлым, и его толщина уже не является показателем прочности.
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В Гродненской области мужчины испытали лед на прочность: один «ушел» с машиной, второй погиб на рыбалке
Спасатели предупреждают: лед стал рыхлым, и его толщина уже не является показателем прочности.
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