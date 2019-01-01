В Гродненской области мужчины испытали лед на прочность: один «ушел» с машиной, второй погиб на рыбалке

31 декабря, в канун Нового года, один из жителей Гродненской области решил прокатиться по окрестностям деревни Демброво Щучинского района. К сожалению, он был сильно пьян — и в результате на совсем небольшом закруглении дороги не справился с управлением и нырнул вместе с автомобилем в карьер. В этой истории все закончилось относительно благополучно: водитель остался жив, машину достали со дна водоема, сообщает Блог Гродно S13.ru.













Ну, а первой жертвой нового года в регионе стал житель Гродно. Происшествие случилось 2 января, около 7.40. Находясь на льду озера Локно у агрогородка Озеры Гродненского района без средств спасения, при рыбной ловле провалился под лед 51-летний мужчина. Самостоятельно выбраться он не смог.





Спасатели предупреждают: лед стал рыхлым, и его толщина уже не является показателем прочности.