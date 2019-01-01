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25 малышей родились в Брестской области в первые сутки 2019 года

02.01.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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За первые сутки нового 2019 года в Брестской области родилось 25 детей, среди них 10 мальчиков и 15 девочек. Об этом Zarya.by рассказала главный специалист по акушерству и гинекологии главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Ольга Будюхина.

Наибольшее количество новорожденных — семеро — появилось на свет в областном родильном доме.

По количеству малышей, рожденных в первый день нового года, Брестская область в этот году оказалась лидером среди других областей. Так, в аналогичный период в Минской области появилось на свет 19 деток, в Гомельской и Могилевской — по 18, в Гродненской — 11. Наименьшая цифра у Витебской области, а наибольшая у города Минска — 29 детей.

 
Теги: Минск
 
 
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По количеству малышей, рожденных в первый день нового года, Брестская область в этот году оказалась лидером среди других областей.
 
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