В какие витебские дворы приедет елка-путешественница перед Рождеством и в этот праздник

Елка с подсветкой и аниматорами от velcom после Нового года продолжит путешествие по дворам Витебска, сообщили TUT.BY в пресс-службе компании.



Игорь Матвеев, TUT.BY

Оригинальная елка начала путешествие по Витебску 24 декабря и уже побывала в шести городских дворах. На праздниках, по подсчетам организаторов, побывало более тысячи человек.

С 2 по 7 января с 18.00 до 20.00 необычные елки будут проходить по следующим адресам:

2 января — пр. Строителей, 7;

3 января — ул. Воинов-интернационалистов, 22;

4 января — ул. Терешковой, 26;

5 января — пр. Черняховского, 32;

6 января — ул. Чкалова, 28;

7 января — пр. Победы, 31.