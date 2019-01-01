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В какие витебские дворы приедет елка-путешественница перед Рождеством и в этот праздник
02.01.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Оригинальная елка начала путешествие по Витебску 24 декабря и уже побывала в шести городских дворах. На праздниках, по подсчетам организаторов, побывало более тысячи человек.
С 2 по 7 января с 18.00 до 20.00 необычные елки будут проходить по следующим адресам:
2 января — пр. Строителей, 7;
3 января — ул. Воинов-интернационалистов, 22;
4 января — ул. Терешковой, 26;
5 января — пр. Черняховского, 32;
6 января — ул. Чкалова, 28;
7 января — пр. Победы, 31.
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Елка с подсветкой и аниматорами от velcom после Нового года продолжит путешествие по дворам Витебска.
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