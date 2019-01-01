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Белорусы встречали 2019 год с хорошим настроением и оптимизмом - опрос ИАЦ

02.01.2019 12:41 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусы встречали 2019 год с хорошим настроением и оптимизмом - опрос ИАЦ

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 4-17 декабря провел социологический опрос по поводу ожиданий белорусов от 2019 года. Его, как показало исследование, жители Беларуси встречали преимущественно с хорошим настроением, чувством оптимизма. Об этом БЕЛТА сообщили в ИАЦ.

Опрос проводился среди взрослого населения Беларуси - от 18 лет и старше. На вопрос, с каким чувством встречаете Новый год, 64% респондентов ответили, что скорее с хорошим настроением, чувством оптимизма.

Около четверти опрошенных (28%) в преддверии праздника не испытывали особых эмоций. Пессимистические ожидания были характерны лишь для 5%.

В ИАЦ обратили внимание, что с 2019 годом белорусы связывают преимущественно позитивные ожидания. "Большинство граждан (73%) смотрит в будущее с оптимизмом, предполагая, что 2019 год для страны сложится удачно, а то, что он будет неудачным (тяжелым), считают 13% опрошенных", - проинформировали в центре.

Наиболее высокая доля оптимистично настроенных граждан наблюдается среди молодежи до 30 лет - 87%. Верят в личный успех в 2019 году 78% белорусов. Полагают, что год сложится для них тяжело, лишь 7% граждан.

В преддверии праздника белорусы рассказали о своих новогодних желаниях. Прежде всего люди хотели бы улучшить свое здоровье и материальное положение (42% и 39% соответственно). Реже они строили планы, связанные с улучшением бытовых условий, отдыхом, изменением образа жизни. "Примечательно, что среди молодежи в возрасте 18-29 лет планирует создать семью, обзавестись ребенком в 2019-м практически каждый третий - 30,5%", - подчеркнули в ИАЦ.

Объем выборки опроса составляет 1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 4-17 декабря провел социологический опрос по поводу ожиданий белорусов...
 
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