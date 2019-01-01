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Билеты на некоторые поезда в Россию до 10 января станут дешевле. БелЖД проводит новогоднюю акцию
02.01.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская железная дорога проводит акцию по снижению стоимости билетов на некоторые поезда в Россию с 5 по 10 января. В отдельных случаях цены будут ниже на сумму от 30%, сообщает
Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда от 30% в зависимости от расстояния следования на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже, на поезд № 131 Москва-Брест, который курсирует с 5 по 10 января 2019 года. Условие — оформление билета за трое суток и менее с учетом даты отправления.
Также акция предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% на поезд № 1 Москва-Минск, который отправляется 6, 7 января.
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Белорусская железная дорога проводит акцию по снижению стоимости билетов на некоторые поезда в Россию с 5 по 10 января.
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