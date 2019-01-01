Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан в Совмине

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в январе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет личный прием 4 января, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 9 января, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 11 января, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 16 января.

На 18 января запланирован прием граждан председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко, на 23 января - председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с гражданами и представителями юрлиц 25 января, министр образования Игорь Карпенко - 30 января.

Личный прием проводится с 10.00 по ул.Советской, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.-0-