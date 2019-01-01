﻿ Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан в Совмине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан в Совмине

02.01.2019 13:48 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Министры и главы госкомитетов проведут в январе приемы граждан в Совмине
Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в январе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет личный прием 4 января, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 9 января, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 11 января, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 16 января.

На 18 января запланирован прием граждан председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко, на 23 января - председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с гражданами и представителями юрлиц 25 января, министр образования Игорь Карпенко - 30 января.

Личный прием проводится с 10.00 по ул.Советской, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в январе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Билеты на некоторые поезда в Россию до 10 января станут дешевле. БелЖД проводит новогоднюю акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика