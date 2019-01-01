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Героями года - 2018 по версии читателей TUT.BY стали соседи, поймавшие упавшего ребенка на плед

02.01.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Героями года — 2018 стали минчане, спасшие ребенка. Малыш выпал из окна многоэтажки, а прохожие поймали его с помощью пледа. Больше всего голосов в нашем опросе пользователи TUT.BY отдали за них.


Дмитрий Ашуркевич и Иван Тишковец. Фото: TUT.BY

Дмитрий Ашуркевич, Иван Тишковец, Николай Бельский и Наталья Лещенко не прошли мимо, не растерялись, а совершили чудо: спасли пятилетнего Рому, который выпал из окна минской многоэтажки.

Больше половины голосов в новогоднем опросе TUT.BY (51,6%, 11 014 голосов) — за эту компанию небезразличных людей. А за всех кандидатов в Герои года — 2018 в совокупности читатели проголосовали 21 345 раз.

Маленький Рома вылез из окна седьмого этажа и сорвался с подоконника, но мальчика спасли соседи. Наталья Лещенко успела бросить мужчинам плед, а те поймали его.

Говорят, с Ромой все в порядке, обошлось без переломов. О его спасителях не раз писали журналисты, поблагодарил мужчин и Следственный комитет.

TUT.BY встретится с людьми, ставшими Героями года — 2018, в редакции, вручит им подарки и расскажет, как дела у смелых минчан.

Выбирая Героя года — 2018, читатели предлагали и свои варианты достойных людей. Пользователи TUT.BY писали, что Героем года — 2018 нужно признать главного редактора нашего портала Марину Золотову, а еще — водителя минского троллейбуса Андрея Михновца, Минске нашел ребенка-аутиста, весной спас женщину">дважды спасавшего людей в прошлом году.

Вспоминают читатели и Сергея Вязовича с командой «МАЗа», занявших 2-е место в ралли «Дакар». Восхищаются и лыжником и биатлонистом Юрием Голубом, который четырежды стал призером олимпийских игр в Пхенчхане. Читатели отмечают и белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Вспоминают добрым словом председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского, умершего в прошлом году.

Предлагали в герои года и бывших первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского и заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко. Еще просили отметить футбольного тренера Игоря Криушенко за то, что «заставил болеть за футбол».

Среди предложений читателей — включить в список и Марию Василевич, которая получила титул «мисс Европа» в прошлом году, а также рэпера Тиму Белорусских, и даже создателей «Песочницы», площадки для фудтраков в Минске.

Были и неординарные варианты — например, назвать Героем года памятник городовому — потому что «он больше всех терпел».

Героем года — 2017 пользователи TUT.BY выбрали подростка Виталия Титова — он спас ребенка, тонувшего в Свислочи.

 
Теги: Минск
 
 
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Героями года - 2018 стали минчане, спасшие ребенка. Малыш выпал из окна многоэтажки, а прохожие поймали его на плед. Больше всего голосов в нашем опросе пользователи...
 
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