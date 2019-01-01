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68-летний мужчина, жестоко убивший бывшую жену в Жодино, получил 17 лет колонии
02.01.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by
29 декабря 2018 года суд рассмотрел уголовное дело о жестоком убийстве мужчиной бывшей жены в Жодино. Обвиняемый получил 17 лет колонии усиленного режима, также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма,
Как установил суд, 68-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры со своей бывшей женой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя с особой жестокостью, умышленно нанес ей не менее двадцати двух ударов в область головы и не менее шестнадцати ударов ножом в области шеи, туловища, верхних конечностей. От полученных травм 66-летняя женщина умерла.
После развода супруги жили в одной квартире.
Приговор в законную силу не вступил.
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После развода супруги жили в одной квартире.
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