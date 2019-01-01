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Начался суд над участниками вечеринки, где от психотропа погибла 19-летняя студентка

02.01.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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4 августа 2018 года молодые люди собрались в квартире Леры, чтобы отметить день рождения ее молодого человека. На празднике было восемь человек: четверым исполнилось 17 лет, остальным — 18−20 лет. Ночью компания употребила экстази, 19-летней Лере стало плохо, ее друзья вызвали скорую, но спасти девушку не удалось.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В среду, 2 января, в суде Первомайского района Минска начался процесс над участниками вечеринки. Обвинение по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено семи фигурантам.

За 20 минут до начала заседания в фойе суда нет свободного места: поддержать обвиняемых пришли родители, друзья. На сегодня двое из семи фигурантов -несовершеннолетние, за решеткой один молодой человек, остальные не под стражей.

На процессе также присутствует социальный педагог. Обвиняемым от 17 до 20 лет, кто-то учится в МГУ, кто-то в Академии музыки, другие посещают курсы по академическому рисунку и частные учебные курсы по 3D. Один из родителей обвиняемого попросил закрыть судебный процесс.

— Поскольку затрагивается личная жизнь, не хотелось бы ее афишировать, — заявил адвокат.

Это ходатайство поддержал прокурор, но судья Александр Сергей его отклонил и сказал, что дело будет рассматриваться в открытом режиме.

Напомним, вечеринка, на которую 4 августа 2018 года собрались восемь молодых людей, закончилась трагедией.

«Некоторые из компании употребили приобретенный ранее психотроп, в том числе и хозяйка вечеринки. Родителей девушки в это время дома не было. Вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы остались «на следующий раз», — сообщал в августе Следственный комитет.

Санкция ч.1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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4 августа 2018 года молодые люди собрались, чтобы отметить день рождения. Ночью компания употребила экстази, 19-летней девушке стало плохо. Спасти ее не удалось.
 
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