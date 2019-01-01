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За первые сутки нового года в Беларуси произошло 50 преступлений

02.01.2019 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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За первые сутки 2019 года в Беларуси зафиксировали 50 преступлений. Это в разы меньше, чем средние суточные показатели года. Об этом сообщает МВД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новогодняя ночь в стране прошла спокойно, рассказал представитель Министерства внутренних дел еще вчера, 1 января.

— За первые дежурные сутки в Беларуси зафиксировали 50 преступлений, что в разы ниже, чем среднестатистический показатель за сутки, — уточнил сегодня на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Дмитрий Курьян.

Представитель МВД отметил, что основные площадки массовых гуляний в новогоднюю ночь брали под усиленную охрану, организовывали пропускной режим и досмотр, а также ограничивали подъезды к местам, где проходили гуляния, «в том числе для обеспечения безопасности находящихся там граждан».

С 31 декабря по 1 января милиция и медики зафиксировали 27 случаев, когда люди получили раны из-за использования пиротехники, столько же было и в прошлом году.

Тяжелых травм с гибелью от пиротехники не было, уточнил начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.

— В основном были рваные раны пальцев кисти, переломы фаланг и термические поражения лица, груди. Всем оказана своевременная медпомощь, кому-то амбулаторно, кому-то в условиях стационара. Конечно, кто-то из обратившихся был в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД добавляют, что в преддверии новогодних праздников изъяли более 7 миллионов единиц пиротехники. За их незаконный оборот составили более 340 административных протоколов.

 
 
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За первые сутки 2019 года в Беларуси зафиксировали 50 преступлений, это в разы меньше, чем средние суточные показатели года. Об этом сообщает МВД.
 
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