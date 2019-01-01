Уведомление об общественном обсуждении...

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

документации строительного проекта по объекту

«Реконструкция ВЛ 220 кВ «ГРЭС – Ивацевичи».

Внесение изменений

Заказчик планируемой деятельности: РУП «Брестэнерго»

224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1;

тел: (0162) 27 13 59, факс: (0162) 21 84 90,

e-mail: box@brestenergo.by .

Цели планируемой деятельности: реконструкция действующей ВЛ 220 кВ «ГРЭС – Ивацевичи» для соблюдения технических требований ТКП 339-2011 (02230) и нормативно-технических актов по эксплуатации магистральных высоковольтных линий передачи электроэнергии при пересечении через автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Обоснование планируемой деятельности: необходимость реконструкции действующей магистральной ВЛ 220 кВ «ГРЭС – Ивацевичи» для организация бесперебойного энергоснабжения потребителей Брестской энергосистемы в районе Барановичского энергоузла (двух районов Брестской области).

Описание планируемой деятельности: в рамках реконструкции действующей магистральной ВЛ 220 кВ «ГРЭС – Ивацевичи» предполагается выполнить замену элементов высоковольтной линии – замену опор, изоляторов и проводов на двух участках пересечения ВЛ 220 кВ автомобильных и железных дорог, в связи с изменением трассы ВЛ 220 кВ из-за изменения углов пересечения реконструируемой ВЛ согласно ТКП 339-2011 (02230), выполнить устройство просек для соблюдения технических требований по обеспечению охранной зоны ВЛ согласно ТКП 339-2011 (02230) и нормативно-технических актов по эксплуатации магистральных высоковольтных линий передачи электроэнергии. Реконструкция будет выполняться в пределах вновь отведённых границ двух участков трассы ВЛ 220 кВ без устройства ответвлений.

Место осуществления планируемой деятельности: реконструкция действующей ВЛ 220 кВ «ГРЭС – Ивацевичи» будет осуществляться по новым участкам трассы размещения ВЛ на землях Берёзовского и Ивацевичского районов.

Сроки осуществления планируемой деятельности: 2019-2020 годы.

Орган, принимающий решение о разрешении строительства:

Берёзовский районный исполнительный комитет,

225209, г. Берёза, ул. Красноармейская, 27,

тел.: 8 (01643) 2 22 50,

факс: 8 (01643) 2 22 50,

e-mail: brzrik@brest-region.by

Ивацевичский районный исполнительный комитет,

225291, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44,

тел.: 8 (01645) 9 22 50,

факс: 8 (01652) 9 13 51,

e-mail: ivcrik@brest.by

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: c 24.12.2018 по 10.01.2019.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться в:

филиале «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго» (ул. Пролетарская, 175, 225411, г. Барановичи);

контактное лицо – Седач Дмитрий Евгеньевич.

тел.: 8 (0163) 41 50 99.

e-mail: bares@brestenergo.by .

тел.: 8 (0163) 41 40 03, факс 8 (0163) 41 40 03.

филиал «Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой» (ул. Толстого, 10, 220007, г. Минск);

контактное лицо – Привалов Дмитрий Викторович;

тел.: 8 (017) 237 21 57,

e-mail: dvprivalov@mail.ru .

тел.: 8 (017) 216 09 82, факс: 8(017) 268 42 85.

Берёзовский районный исполнительный комитет,

225209, г. Берёза, ул. Красноармейская, 27;

контактное лицо – главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Берёзовского райисполкома

e-mail: brzrik@brest-region.by .

тел.: 8(01643) 2 22 50.

факс: 8 (01643) 2 22 50.

Ивацевичский районный исполнительный комитет,

225291, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44;

контактное лицо – главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома

e-mail: ivcrik@brest.by..

тел.: 8 (01645) 2 12 41.

факс: 8 (01645) 9 13 51.

Отчет об ОВОС (резюме нетехнического характера) размещён на интернет-сайте Берёзовского районного исполнительного комитета www.bereza.brest-region.gov.by , Ивацевичского районного исполнительного комитета www.ivacevichi.brest-region.gov.by , также на интернет-сайте РУП «Брестэнерго» www.brestenergo.by .

Замечания и предложения по документации по ОВОС до завершения общественных обсуждений можно направить:

на почтовые адреса филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго», филиала «Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой», Берёзовского и Ивацевичского районных исполнительных комитетов или по электронной почте на электронные адреса этих организаций.

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить в срок до 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления (в срок до 05.01.2019) в Берёзовский и Ивацевичский районные исполнительные комитеты.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления (в срок до 05.01.2019) на почтовый адрес РУП «Брестэнерго». Заявления, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут.

В. В. Масюкевич, главный инженер.