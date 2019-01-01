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Возле границы задержали двух французов, которые гуляя по Литве, нечаянно забрели в Беларусь
02.01.2019 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Неподалеку от белорусско-литовской границы пограничники задержали двух французов, которые случайно забрели в Беларусь. Об этом
В ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса.
В непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они сами не поняли, как оказались на территории другого государства.
По данному факту были проинформированы литовские коллеги. После разбирательства иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по ст. 23.31 (нарушение режима госграницы) КоАП Беларуси. После их передали литовской стороне.
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Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они сами не поняли, как оказались на...
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