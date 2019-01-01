ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуляли - и заблудились. Два француза перед Новым годом случайно перешли литовско-белорусскую границу

02.01.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, сообщает ГПК.

Вскоре в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. Молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву, пошли в темноте гулять и осматривать окрестности — и сами не поняли, как оказались на территории другой страны.

После разбирательства французы получили штраф в 10 базовых (245 рублей) каждый (без депортации) и в тот же день были переданы литовской стороне, рассказали в пресс-службе. Так что Новый год иностранцы, как и планировали, встретили в Литве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После разбирательства французы получили штраф в 10 базовых каждый (245 рублей) каждый.
 
Новости дня
Новости общества
 
Уведомление об общественном обсуждении...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика