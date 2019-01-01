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Гуляли - и заблудились. Два француза перед Новым годом случайно перешли литовско-белорусскую границу
02.01.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by
В ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных,
Вскоре в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. Молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву, пошли в темноте гулять и осматривать окрестности — и сами не поняли, как оказались на территории другой страны.
После разбирательства французы получили штраф в 10 базовых (245 рублей) каждый (без депортации) и в тот же день были переданы литовской стороне, рассказали в пресс-службе. Так что Новый год иностранцы, как и планировали, встретили в Литве.
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Гуляли - и заблудились. Два француза перед Новым годом случайно перешли литовско-белорусскую границу
После разбирательства французы получили штраф в 10 базовых каждый (245 рублей) каждый.
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