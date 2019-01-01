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В деле 34-летней женщины из Лунинца, которую подозревают в заражении ВИЧ, появились новые потерпевшие

02.01.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи установили еще двоих потерпевших от 34-летней жительницы Лунинца, которая подозревается в заражении партнеров ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили 27 декабря. На тот момент она подозревалась в заражении ВИЧ-инфекцией одного мужчины.

Во время предварительного расследования в отношении нее возбудили еще два уголовных дела, но по другой части той же статьи. Как было установлено, подозреваемая вступила в половую связь с еще двумя мужчинами: 43-летним и 55-летним местными жителями — и поставила мужчин в опасность заражения ВИЧ.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

 
 
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Во время предварительного расследования в отношении нее возбудили еще два уголовных дела, но по другой части той же статьи.
 
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