В Ганцевичском районе 16-летний школьник попал в больницу после взрыва петарды

16-летний житель Ганцевичского района получил травму глаз после взрыва петарды, сообщил TUT.BY замглавврача по медицинской части центральной районной больницы Александр Лагодич.

Инцидент произошел 29 декабря. После взрыва петарды школьник получил травму глаз и термические ожоги. Пострадавшего экстренно доставили в Барановичскую горбольницу, где есть специализированное отделение.

Сейчас состояние мальчика опасений у медиков не вызывает, угрозы потери зрения нет.

«Состояние пациента улучшается», — сообщил TUT.BY заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Барановичской центральной поликлиники Анатолий Спиридо.