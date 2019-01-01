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Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами вступило в силу

02.01.2019 18:06 — Новости Общества | БелТА  
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное соглашение между белорусским правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы вступило в силу 1 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Соглашение действует в отношении всех нанимателей (их объединений), профсоюзов (их объединений), работников, студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, - пояснили в Минтруда. - Документ служит основой для заключения тарифных, местных соглашений и коллективных договоров и действует по 31 декабря 2021 года".

Как сообщала ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, в новом генсоглашении заложены основные подходы, которые будут продвигать концепцию нулевого травматизма в стране.

А председатель ФПБ Михаил Орда отмечал, что в документе сохранены те гарантии, которые были прописаны в генсоглашении на 2016-2018 годы, по ряду вопросов они даже усилены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное соглашение между белорусским правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы...
 
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