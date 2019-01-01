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Более чем за месяц от гололедицы и холода в Беларуси пострадали свыше 9,5 тысячи человек

02.01.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси более чем за месяц к медикам обратились свыше 9,5 тысячи человек с гололедными и холодовыми травмами, сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Reuters

С 26 ноября 2018 года по 1 января 2019 года за помощью с холодовыми и гололедными травмами обратилось 9567 человек. Из них госпитализировали 928 пациентов, остальные получили помощь амбулаторно.

За этот период гололедную травму диагностировали у 9403 человек, холодовую — у 164.

Минздрав обращает внимание, что избежать падения и тяжелых травм можно, если передвигаться на скользком тротуаре медленно и короткими шагами.

Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололедицы лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек.

При падении нельзя расставлять в стороны руки или ноги, так как они принимают на себя всю силу удара. Нужно сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.

 
 
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В Беларуси более чем за месяц к медикам обратились свыше 9,5 тысячи человек с гололедными и холодовыми травмами.
 
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