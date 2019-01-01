Сказка в гостях у семьи Шарапа

Поделитесь с друзьями

1









Накануне новогодних праздников представители Несвижского райисполкома посетили приемную семью, воспитывающую детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в агрогородке Островки.

За время существования семьи Шарапа, с 2011 года, здесь прошли реабилитацию 32 ребенка.

— В настоящий момент у нас на воспитании находятся трое детей, — рассказывает родитель-воспитатель Марина Шарапа. — Самому младшему из них, Константину, 10 месяцев, Ксении — 6 лет. Самой старшенькой — Милане — уже 8. Сейчас она отдыхает в Италии — гостит у другой семьи в рамках специальной программы от общественного международного медицинского объединения благотворительных инициатив «Медицина и Чернобыль». Мы с ней постоянно на связи, ей там очень нравится. Нам, конечно, не хватает Миланочки, да и праздники хотелось бы встретить хотелось бы в полном составе. Но здоровье — прежде всего. Зато к нам приехала моя внучка Лионарда — вместе веселее. Елочку мы уже давно нарядили, ждем только Деда Мороза с подарками.

И дедушка не заставил себя долго ждать. Вместе со сказочными героями, в роли которых выступили сотрудники Центра детского творчества Несвижского района, Дед Мороз и Снегурочка водили с детьми и взрослыми хоровод, играли в интересные игры. В конце праздничного представления все ребята получили подарки. Тепло и искренне с Наступающими праздниками семью Марины и Сергея поздравили главный специалист управления по образованию, спорту и туризму при поддержке Несвижского райисполкома Татьяна Жук и председателя РК профсоюза работников образования и науки Людмилы Крупец. В ходе беседы они обсудили вопросы, которые волнуют каждую семью: здоровье и воспитание детей, материальное благополучие, социальные гарантии государства. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Хозяева поблагодарили гостей за поздравления и подарки.





Новогодние конкурсы вместе со сказочными героями









Марина и Сергей Шарапа с приемным сыном Константином и их гости — главный специалист управления по образованию, спорту и туризму при поддержке Несвижского райисполкома Татьяна Жук (слева) и председатель РК профсоюза работников образования и науки Людмила Крупец (справа)

Наталья ЕРМОШЕНКО.