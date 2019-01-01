ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сказка в гостях у семьи Шарапа

02.01.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Накануне новогодних праздников  представители Несвижского райисполкома посетили приемную семью, воспитывающую детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в агрогородке Островки.

За время существования семьи Шарапа, с 2011 года, здесь прошли реабилитацию 32 ребенка.

В настоящий момент у нас на воспитании находятся трое детей, — рассказывает родитель-воспитатель Марина Шарапа. — Самому младшему из них, Константину, 10 месяцев, Ксении — 6 лет. Самой старшенькой — Милане — уже 8. Сейчас она отдыхает в Италии — гостит у другой семьи в рамках специальной программы от общественного международного медицинского объединения благотворительных инициатив «Медицина и Чернобыль». Мы с ней постоянно на связи, ей там очень нравится. Нам, конечно, не хватает Миланочки, да и праздники хотелось бы встретить хотелось бы в полном составе. Но здоровье — прежде всего. Зато к нам приехала моя внучка Лионарда — вместе веселее. Елочку мы уже давно нарядили, ждем только Деда Мороза с подарками.

И дедушка не заставил себя долго ждать. Вместе со сказочными героями, в роли которых выступили сотрудники Центра детского творчества Несвижского района, Дед Мороз и Снегурочка водили с детьми и взрослыми хоровод, играли в интересные игры.  В конце праздничного представления все ребята получили подарки. Тепло и искренне с Наступающими праздниками семью Марины и Сергея поздравили главный специалист управления по образованию, спорту и туризму при поддержке Несвижского райисполкома Татьяна Жук и председателя РК профсоюза работников образования и науки Людмилы Крупец. В ходе беседы они обсудили вопросы, которые волнуют каждую семью: здоровье  и воспитание детей, материальное благополучие, социальные гарантии государства. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Хозяева поблагодарили гостей за поздравления и подарки.

Сказка в гостях у семьи Шарапа

Новогодние конкурсы вместе со сказочными героями

Сказка в гостях у семьи Шарапа

Сказка в гостях у семьи Шарапа

Марина и Сергей Шарапа с приемным сыном Константином и их гости — главный специалист управления по образованию, спорту и туризму при поддержке Несвижского райисполкома Татьяна Жук (слева) и председатель РК профсоюза работников образования и науки Людмила Крупец (справа)

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне новогодних праздников  представители Несвижского райисполкома посетили приемную семью, воспитывающую детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ганцевичском районе 16-летний школьник попал в больницу после взрыва петарды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика