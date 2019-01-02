Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут бесплатно зарегистрироваться через интернет

Со 2 января 2019 года иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Беларусь по «безвизу», смогут пройти электронную регистрацию на портале электронных услуг, не обращаясь лично в органы внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Услуга регистрации на портале бесплатная, она доступна для тех иностранцев, которые въехали в Беларусь через пункты пропуска. Иностранцы, прибывшие в Беларусь через границу с Россией, должны лично обращаться для регистрации в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел.

Используя компьютер, мобильный телефон или иные устройства, можно создать личный кабинет на едином портале, пройти процесс регистрации, заполнив заявление. Заполнить данные на портале также может не только иностранный гражданин, но и его представитель из своего личного кабинета.

При этом сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции (ОГиМ).

Напомним, ранее иностранцы, приезжающие в Беларусь по «безвизу», в течение пяти дней были обязаны зарегистрироваться в отделе гражданству и миграции. За это надо было еще и заплатить одну базовую величину (на 1 января 2019 года — 25,5 рубля). У многих иностранных граждан с регистрацией возникали сложности .

Была возможность зарегистрировать иностранных граждан и через интернет, сама услуга была бесплатна, но для ее получения был нужен ключ электронной цифровой подписи сроком действия на 2 года, который стоил 78,74 рубля.