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В Бресте на окнах садика появилась вытинанка с достопримечательностями города

03.01.2019 07:23 — Новости Общества | Tut.by  
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На окнах яслей-сада 20 появились исторические вытинанки с изображением достопримечательностей Бреста, сообщается в группе Ленинского района в соцсетях.


Знаковые городские здания из бумаги вырезали педагоги вместе с родителями. Воспитанники сада также подключились к работе — им доверили вырезать несложные фигуры.






 
Теги: Брест
 
 
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Знаковые городские здания из бумаги вырезали педагоги вместе с родителями.
 
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