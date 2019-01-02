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В Бресте на окнах садика появилась вытинанка с достопримечательностями города
03.01.2019 07:23 — Новости Общества | Tut.by
На окнах яслей-сада 20 появились исторические вытинанки с изображением достопримечательностей Бреста,
Знаковые городские здания из бумаги вырезали педагоги вместе с родителями. Воспитанники сада также подключились к работе — им доверили вырезать несложные фигуры.
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Знаковые городские здания из бумаги вырезали педагоги вместе с родителями.
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