В Бресте на окнах садика появилась вытинанка с достопримечательностями города

На окнах яслей-сада 20 появились исторические вытинанки с изображением достопримечательностей Бреста, сообщается в группе Ленинского района в соцсетях.





Знаковые городские здания из бумаги вырезали педагоги вместе с родителями. Воспитанники сада также подключились к работе — им доверили вырезать несложные фигуры.



















