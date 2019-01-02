Юбилей девальвации, «дорожный налог», драка на Зыбицкой и городовой, которого нет - все за вчера

Ну, как пережили рабочее 2 января? Ага, мы тоже думали, что будет скучный «типа рабочий» день — но на деле новостей хватало (и мы даже не знаем, радоваться этому или огорчаться). Давайте посмотрим, не пропустили ли вы в послепраздничной полудреме что-нибудь важное или интересное?.. Например, самый грандиозный фейерверк новогодней ночи видели? Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса! Или у вас каникулы, и вы смотрите в кино самые кассовые фильмы недели и уже расписали для себя походы на все премьеры месяца? Тогда завидуем, угу. А те, кто вчера работал, в основном думает о том, как сохранить свое психическое здоровье…
А вы помните 2 января 2009 года? Да-а-а-а, это именно тот черный день, когда в Беларуси провели первую серьезную девальвацию… Когда вся страна стояла в очередях за холодильниками, телевизорами, коврами и прочими, может и не нужными, но внезапно ставшими очень дешевыми в долларовом эквиваленте товарами. Конечно, будет справедливым сказать, что девальвировалась наша национальная валюта и до этого. Но именно после событий 10-летней давности у белорусов появился так называемый синдром 1 января: теперь подорожания доллара все опасаются именно в новогоднюю ночь. Давайте вместе вспомним, как практически под бой курантов 10 лет назад рубль потерял 20 процентов своей стоимости. И до сих пор, что бы нам там ни говорили и ни прогнозировали, 1 января мы обязательно смотрим на табло в обменнике: все ли там осталось таким же, как в прошлом году.
Знаете, какой город в стране считается самым «тунеядским»? Бобруйск! Он остался единственным в списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. В чем дело, Бобруйск?!.
И у нас есть еще две новости для автомобилистов — плохая и хорошая. Плохая в том, что предполагаемого со 2 января снижения цен на топливо так и не произошло. В чем тогда хорошая, спросите вы? Она есть!
Продолжаем следить за разборов завалов после трагедии в российском Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Вчера спасатели нашли еще несколько погибших — и общее число жертв увеличилось до 37 человек, среди них четверо детей. Масштаб трагедии — на фото спасателей. А помните маленького Ваню, которого достали из-под завалов живым — кадры, запечатлевшие, как спасатели выносят из-под завала малыша в розовых носках, тронули сердце каждого. Младенца, который провел под завалами более 30 часов, уже доставили в Москву. А вот здесь родители Вани рассказали о том, как произошло ЧП, как они искали и верили.
В Минске 31 декабря тоже случилось страшное — погиб человек. Да как странно — во время драки возле бара на Зыбицкой!.. Милиция говорит, причиной стало то, что один из отдыхающих хотел станцевать на столе, а второй сделал ему замечание, в баре же рассказывают, что все было немного не так. «Это было так страшно. Когда его откачивали, то друг стоял рядом на коленях и ревел: „Спасите его, он не хочет умирать“»… Мужчине было 46 лет.
В Минске начался суд по резонансному делу о гибели студентки от психотропов на вечеринке. В августе прошлого года молодые люди собрались в квартире Леры, чтобы отметить день рождения ее молодого человека. На празднике было восемь человек: четверым исполнилось 17 лет, остальным было 18−20 лет. Ночью компания употребила экстази, 19-летней Лере стало плохо, ее друзья вызвали скорую, но спасти девушку не удалось. За употребление остальным грозит до 5 лет.
Соскучились по городовому? Давненько о нем не было новостей. Установленный в честь 100-летия милиции и вынужденный терпеть пощечины от анархистов, царский полицейский постоянно испытывает «смешанные чувства». Сколько зарабатывали городовые и как много их было в городе, как сражались с анархистами и кто является прототипом известной скульптуры — читайте здесь. И представляете, мы узнали, что этого, «нашего» городового с номером 741 в Минске быть не могло! Номер на фуражке бронзовой скульптуры не соответствует количеству городовых в Минске за 1863−1917 годы и не встречается в архивных списках.
Ой, мы же (точнее — вы же!) выбрали «Героя года — 2018»! Знаете, кто им стал? Соседи, поймавшие упавшего ребенка на плед! Вы за них голосовали?..
А хотите, одна наша героиня научит вас, как ставить цели, чтобы их добиваться? 26-летняя Настя ведет блог о планировании и целеполагании. Каждый Новый год амбициозная девушка составляет для себя два длинных списка: в одном — несколько десятков целей, в другом — желаний. И почти всего добивается!