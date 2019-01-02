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Юбилей девальвации, «дорожный налог», драка на Зыбицкой и городовой, которого нет - все за вчера

03.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну, как пережили рабочее 2 января? Ага, мы тоже думали, что будет скучный «типа рабочий» день — но на деле новостей хватало (и мы даже не знаем, радоваться этому или огорчаться). Давайте посмотрим, не пропустили ли вы в послепраздничной полудреме что-нибудь важное или интересное?.. Например, самый грандиозный фейерверк новогодней ночи видели? Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса! Или у вас каникулы, и вы смотрите в кино самые кассовые фильмы недели и уже расписали для себя походы на все премьеры месяца? Тогда завидуем, угу. А те, кто вчера работал, в основном думает о том, как сохранить свое психическое здоровье


А вы помните 2 января 2009 года? Да-а-а-а, это именно тот черный день, когда в Беларуси провели первую серьезную девальвацию… Когда вся страна стояла в очередях за холодильниками, телевизорами, коврами и прочими, может и не нужными, но внезапно ставшими очень дешевыми в долларовом эквиваленте товарами. Конечно, будет справедливым сказать, что девальвировалась наша национальная валюта и до этого. Но именно после событий 10-летней давности у белорусов появился так называемый синдром 1 января: теперь подорожания доллара все опасаются именно в новогоднюю ночь. Давайте вместе вспомним, как практически под бой курантов 10 лет назад рубль потерял 20 процентов своей стоимости. И до сих пор, что бы нам там ни говорили и ни прогнозировали, 1 января мы обязательно смотрим на табло в обменнике: все ли там осталось таким же, как в прошлом году.


Вообще же во Вселенной происходит много событий, время появления которых мы пока не способны предсказать и знаем только то, что они могут произойти. А у некоторых есть своего рода «расписание» — и вот здесь мы расскажем, чем нас сможет порадовать пусть не Нацбанк, но звездное небо в 2019 году.

Зато в этом году с 1 января обновили Налоговый кодекс. Давайте разбираться, что изменилось для физлиц — то есть, нас с вами.

Знаете, какой город в стране считается самым «тунеядским»? Бобруйск! Он остался единственным в списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. В чем дело, Бобруйск?!.

Власти предлагают нам обсудить проект указа по «дорожному налогу». Если все будет принято так, как планируется, то платить можно будет через ЕРИП и, например, за месяц. Что скажете?

И у нас есть еще две новости для автомобилистов — плохая и хорошая. Плохая в том, что предполагаемого со 2 января снижения цен на топливо так и не произошло. В чем тогда хорошая, спросите вы? Она есть!

Продолжаем следить за разборов завалов после трагедии в российском Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Вчера спасатели нашли еще несколько погибших — и общее число жертв увеличилось до 37 человек, среди них четверо детей. Масштаб трагедии — на фото спасателей. А помните маленького Ваню, которого достали из-под завалов живым — кадры, запечатлевшие, как спасатели выносят из-под завала малыша в розовых носках, тронули сердце каждого. Младенца, который провел под завалами более 30 часов, уже доставили в Москву. А вот здесь родители Вани рассказали о том, как произошло ЧП, как они искали и верили.


В Минске 31 декабря тоже случилось страшное — погиб человек. Да как странно — во время драки возле бара на Зыбицкой!.. Милиция говорит, причиной стало то, что один из отдыхающих хотел станцевать на столе, а второй сделал ему замечание, в баре же рассказывают, что все было немного не так. «Это было так страшно. Когда его откачивали, то друг стоял рядом на коленях и ревел: „Спасите его, он не хочет умирать“»… Мужчине было 46 лет.

Еще на днях в Новогрудке погиб бизнесмен Сергей Коваль, который построил дом-музей «в подарок людям». Вчера мы попробовали разузнать, что произошло.

Кстати, еще расскажем, как мы дежурили со скорой в новогоднюю ночь. Боже, святые люди эти врачи и фельдшеры, дай им (и нам) здоровья!

В Минске начался суд по резонансному делу о гибели студентки от психотропов на вечеринке. В августе прошлого года молодые люди собрались в квартире Леры, чтобы отметить день рождения ее молодого человека. На празднике было восемь человек: четверым исполнилось 17 лет, остальным было 18−20 лет. Ночью компания употребила экстази, 19-летней Лере стало плохо, ее друзья вызвали скорую, но спасти девушку не удалось. За употребление остальным грозит до 5 лет.

Соскучились по городовому? Давненько о нем не было новостей. Установленный в честь 100-летия милиции и вынужденный терпеть пощечины от анархистов, царский полицейский постоянно испытывает «смешанные чувства». Сколько зарабатывали городовые и как много их было в городе, как сражались с анархистами и кто является прототипом известной скульптуры — читайте здесь. И представляете, мы узнали, что этого, «нашего» городового с номером 741 в Минске быть не могло! Номер на фуражке бронзовой скульптуры не соответствует количеству городовых в Минске за 1863−1917 годы и не встречается в архивных списках.


Давайте порадуемся за нашу теннисистку Сашу Саснович! Она вчера победила 4-ю ракетку мира Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов. Вот здесь Саснович объяснила, как ей это удалось. А Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, где в следующем туре сразится с Шараповой. Девочки, впере-е-е-ед!

Удачи и белорусским гонщикам, которые улетели покорять «Дакар». Кстати, о гонщиках… Шумахеру сегодня 50 — и его семья выступила с официальным заявлением. Знаете, что в нем?

Ой, мы же (точнее — вы же!) выбрали «Героя года — 2018»! Знаете, кто им стал? Соседи, поймавшие упавшего ребенка на плед! Вы за них голосовали?..

А хотите, одна наша героиня научит вас, как ставить цели, чтобы их добиваться? 26-летняя Настя ведет блог о планировании и целеполагании. Каждый Новый год амбициозная девушка составляет для себя два длинных списка: в одном — несколько десятков целей, в другом — желаний. И почти всего добивается!

Помните, уже рассказывали, что 31 декабря в Украине началась кампания по выборам президента? В этот же день за несколько минут до наступления нового года о своем участии в выборах заявил украинский шоумен, актер и продюсер Владимир Зеленский. Помимо него о своем желании баллотироваться в президенты на сегодня заявило еще семь человек. Давайте посмотрим, чьи фамилии в бюллетенях 31 марта могут увидеть украинцы.

Ох, совсем забыли вам сказать… Вчера умер певец и композитор Крис Кельми. Помните его «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву»?.. RIP.

Все новости среды, 2 января

Кстати. если вы хотите отвлечься от мыслей о рабочей неделе, то помните, что мобильные игры — хороший способ отвлечься. Вот вам список из десяти игр, в которых можно «залипнуть» на несколько часов (только ни в коем случае не показывайте его детям!). Так и дотянем до субботы!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Доброе утро! Ну, как пережили рабочее 2 января? Ага, мы тоже думали, что будет скучный «типа рабочий» день - но на деле новостей хватало (и мы даже не знаем, радоваться...
 
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