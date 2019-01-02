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Могилевчане получаюттравмы ягодиц на стихийной горке рядом с лестницей в Подниколье

03.01.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве несколько человек получили травмы ягодиц, катаясь со стихийной ледяной горки в парке, сообщает ТРК «Могилев».

Горку для катания горожане организовали рядом с лестницей с каскадным фонтаном. По словам медиков, днем в травмпункт привозят детей, а вечером и ночью — взрослых, которые катались с этой горки и получили травмы. Они предупреждают, что несанкционированные катания со склонов чреваты непредсказуемыми последствиями.

Напомним, в декабре в Минском районе 9-летний мальчик погиб, когда катался на тюбинге со стихийной горки между домами.

 
Теги: Могилев
 
 
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