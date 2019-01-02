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Могилевчане получаюттравмы ягодиц на стихийной горке рядом с лестницей в Подниколье
03.01.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве несколько человек получили травмы ягодиц, катаясь со стихийной ледяной горки в парке,
Горку для катания горожане организовали рядом с лестницей с каскадным фонтаном. По словам медиков, днем в травмпункт привозят детей, а вечером и ночью — взрослых, которые катались с этой горки и получили травмы. Они предупреждают, что несанкционированные катания со склонов чреваты непредсказуемыми последствиями.
Напомним, в декабре в Минском районе
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В травмпункт попали и дети, и взрослые.
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