Могилевчане получаюттравмы ягодиц на стихийной горке рядом с лестницей в Подниколье

В Могилеве несколько человек получили травмы ягодиц, катаясь со стихийной ледяной горки в парке, сообщает ТРК «Могилев».

Горку для катания горожане организовали рядом с лестницей с каскадным фонтаном. По словам медиков, днем в травмпункт привозят детей, а вечером и ночью — взрослых, которые катались с этой горки и получили травмы. Они предупреждают, что несанкционированные катания со склонов чреваты непредсказуемыми последствиями.

Напомним, в декабре в Минском районе 9-летний мальчик погиб , когда катался на тюбинге со стихийной горки между домами.