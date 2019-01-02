Более полугода бассейн «Комсомолец» на ремонте: когда ждать открытия

Бассейн в СДЮШОР «Комсомолец» закрыли на ремонт в мае 2018 года, когда обнаружили проблему в несущей конструкции в помещении. Открытия спортобъекта придется ждать еще полгода, сообщает vitebsk.biz.

— В помещении бассейна отошла облицовочная плитка с колонны. Специалисты пришли к выводу, что необходимо выполнить усиление несущей конструкции в рамках капремонта, а также провести общее обследование здания, — сообщила заместитель директора СДЮШОР «Комсомолец» Анастасия Чеховская.

Финансирование на ремонт колонны должны выделить в первом квартале 2019 года. Администрация спорткомплекса предполагает, что бассейн откроется не раньше мая.

Учащимся школы, занимающимся водным поло, сейчас бесплатно предоставляют бассейны в СШ № 31 и СДЮШОР № 4 на Победы.