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На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

03.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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На АЗС «Белоруснефти» сегодня снизились цены — на дизельное топливо на 1 копейку и бензин — на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

На заправках «Белоруснефти» с 3 января стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5 составляет Br1,52, бензина АИ-92-К5 — Br1,41, дизельное топливо стоит Br1,53 за 1 литр.

Как пояснили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим», остальные сети АЗС также имеют право снизить у себя цены на топливо. «Мы устанавливаем предельные максимальные цены, а АЗС могут давать скидки», — отметили в концерне.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/na-zapravkah-belorusnefti-podeshevelo-dizelnoe-toplivo-i-benzin-331432-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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На АЗС "Белоруснефти" сегодня снизились цены - на дизельное топливо на 1 копейку и бензин - на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном...
 
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