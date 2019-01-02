МВД организовало электронную регистрацию для приезжающих в Беларусь иностранцев

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел и Национальный центр электронных услуг реализовали возможность электронной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

С 2 января 2019 года эта категория иностранцев может зарегистрироваться на едином портале электронных услуг portal.gov.by, не обращаясь лично в органы внутренних дел. Эта административная процедура бесплатна и доступна иностранцам, которые въехали в страну в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

Для регистрации следует создать личный кабинет на едином портале, используя адрес своей электронной почты. Затем в категории "Гражданство и миграция" выбрать соответствующую услугу и заполнить заявление. Результатом осуществления административной процедуры будет сообщение о регистрации иностранного гражданина по указанному им адресу пребывания в Беларуси. В соответствии с абзацем третьим пункта 10.15 статьи 285 Налогового кодекса иностранцы освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию в Беларуси через единый портал электронных услуг.

При этом сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для регистрации в ранее установленном порядке.

Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту пребывания в Беларуси.

Иностранцы, прибывшие через границу с Российской Федерацией, для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.-0-