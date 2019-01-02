Прокурор Минской области опротестовал в порядке надзора судебные постановления

С учетом того, что ущерб предприятию не возмещен, просил взыскать с работавших в межинвентаризационный период продавцов, сумму ущерба и расходы по уплате государственной пошлины.

Решением районного суда исковые требования ОАО «Д.» удовлетворены.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда решение районного суда оставлено без изменения.

Прокурором Минской области указанные судебные постановления опротестованы в порядке надзора исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 400 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей;

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника;

3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом;

4) вины работника в причинении ущерба.

В п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» разъяснено, что в целях правильного определения ответственности каждого члена коллектива (бригады) суду необходимо выяснять предъявлены ли требования о возмещении ущерба ко всем членам коллектива (бригады), работавшим в период возникновения ущерба, выполнены ли нанимателем обязанности по созданию коллективу (бригаде) условий, необходимых для обеспечения сохранности ценностей.

Разрешая трудовой спор, суд с достаточной полнотой не проверил, имелись ли предусмотренные ст. 400 ТК Республики Беларусь условия привлечения работников к материальной ответственности, соблюден ли порядок определения размера ущерба, были ли созданы нанимателем условия, необходимые для нормальной работы ответчиков и обеспечения сохранности вверенных им ценностей.

Из материалов дела следовало, что некоторые продавцы, работавшие в магазине в межинвентаризационный период, участия в инвентаризации не принимали и не извещались о дате ее проведения. В судебном заседании ответчики указывали на многочисленные нарушения, допущенные при проведении инвентаризации, в том числе на то, что в инвентаризационных описях имелись неоговоренные исправления, отсутствовали отметки о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку, отсутствовали данные об остатках товара (материалов) и тары, являющейся основанием для определения остатков активов к началу инвентаризации по учетным данным и другие нарушения.

Суд не выяснил, повлияли ли недостатки при проведении инвентаризации на ее результат, и верно ли определен размер ущерба. Между тем, это обстоятельство имело существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку в силу ч. 4 ст. 400 ТК Республики Беларусь обязанность доказать факт причинения ущерба лежит на нанимателе.

Вывод суда о выполнении нанимателем обязанности по созданию коллективу необходимых для обеспечения сохранности ТМЦ условий не был подтвержден достаточными и достоверными доказательствами.

Должным образом не были проверены доводы ответчиков о том, что они сообщали должностным лицам предприятия о ненадлежащей работе холодильного оборудования, что приводило к быстрой порче товара.

С продавцом К. наниматель не заключил договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности.

В соответствии с имеющимся в материалах дела штатным расписанием руководитель предприятия принял на себя материальную ответственность за соблюдение штатной дисциплины. Вместе с тем, в магазине отсутствовал грузчик, хотя такая единица предусмотрена штатным расписанием. Ввиду отсутствия грузчика при приемке товара в помещении магазина оставался лишь один продавец, который, как указали ответчики, объективно не мог обеспечить сохранность ТМЦ, находящихся в магазине.

В нарушение норм процессуального закона суд не разрешил вопрос о привлечении к участию в деле в качестве соответчика руководителя ОАО «Д.» и не обсудил вопрос о размере его материальной ответственности с учетом установленных по делу обстоятельств, включая имевший место бесспорный факт допуска продавца К. к ТМЦ, которые были подотчетны работникам магазина в силу заключенного с ними договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности.

Постановлением президиума областного суда протест прокурора удовлетворен, решение районного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Первый заместитель

прокурора Минской области

старший советник юстиции

Борис Петровский