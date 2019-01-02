Дедушка Мороз из… ГАИ



По доброй традиции 31 декабря сотрудники ОГАИ Столинского РОВД вместе с Дедом Морозом (инспектором ДПС Иваном Михновцом) поздравляли пешеходов и водителей райцентра с наступающим Новым годом.

Пожелания счастья и добра, сладости и фликеры, светоотражающие жилеты и фонари для оборудования велосипедов – такие подарки получили жители и гости Столина в этот день.

Но главное пожелание (она же профилактика!) – это безопасные дороги и законопослушное поведение. Чего и вам желаем!

Лилия ГУЩА

На снимке: с Новым годом водителей поздравляют сотрудники ГАИ