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Дедушка Мороз из… ГАИ

03.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Дедушка Мороз из… ГАИ
По  доброй традиции 31 декабря сотрудники ОГАИ Столинского РОВД  вместе с Дедом Морозом (инспектором ДПС Иваном Михновцом) поздравляли пешеходов и водителей райцентра с наступающим Новым годом.

Пожелания счастья и добра, сладости и фликеры, светоотражающие жилеты и фонари для оборудования велосипедов – такие подарки получили жители и гости Столина в этот день.

Но главное пожелание (она же профилактика!) – это безопасные дороги и законопослушное поведение.  Чего и вам желаем!

Лилия ГУЩА

На снимке: с  Новым годом водителей поздравляют сотрудники ГАИ

 
 
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По  доброй традиции 31 декабря сотрудники ОГАИ Столинского РОВД  вместе с Дедом Морозом (инспектором ДПС Иваном Михновцом) поздравляли пешеходов и
 
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