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Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физлиц с 8 января
03.01.2019 10:35 — Новости Общества | БелТА
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2018 год будет доступна с 8 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
Пока подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физлиц временно недоступна. Причина - проведение технических работ, пояснили в МНС.-0-
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2018 год будет доступна с 8 января, сообщили БЕЛТА в...
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