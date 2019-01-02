Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физлиц с 8 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2018 год будет доступна с 8 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Пока подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физлиц временно недоступна. Причина - проведение технических работ, пояснили в МНС.-0-