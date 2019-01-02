Прокуратура проверит дело, по которому не выезжавший из дома белорус «отсидел» за кражу в России

В декабре мы рассказали историю жителя Орши Александра Литвинова, который не имел проблем с законом, никуда надолго не отлучался из родного города и вдруг узнал, что он… отсидел за кражу в колонии под российским Тамбовом. Судя по всему, кто-то в соседней стране выдал себя за него. Мужчина решил доказать, что он ни в чем не виноват и не намерен нести ответственность за своего «двойника».



Александр Литвинов с женой Еленой. Фото: личный архив Александра

Напомним, некий Александр Литвинов был осужден в 2018 году Домодедовским городским судом Московской области и приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении в городе Кирсанове под Тамбовом. А житель Орши — 36-летний автослесарь Александр Литвинов — получил на домашнюю почту письмо с постановлением суда города Кирсанова.

Какое-то время белорус пребывал в шоке: как оказался причастным к злоключениям некоего человека под его фамилией в российских судах и колонии? А затем обратился за помощью в Генеральную прокуратуру Беларуси.

В конце ноября ведомство отправило в Генпрокуратуру России заявление жителя Орши «по вопросу возможного неправомерного использования его персональных данных» в Домодедовском городском суде.

Александр Литвинов получил письмо из Генеральной прокуратуры России. В нем сообщается, что человек с такими же персональными данными осужден за кражу с причинением значительного ущерба гражданину и похищение у гражданина паспорта и водительского удостоверения.



Фотокопия предоставлена Александром Литвиновым

Сейчас по поручению Генпрокураратуры России обстоятельства дела проверяет прокуратура Московской области. Белорусу пообещали сообщить, к каким выводам она придет.